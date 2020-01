O prefeito de Votuporanga, João Dado, assinou na manhã desta segunda-feira ordens de serviços para iniciar obras imediatamente

publicado em 20/01/2020

O prefeito João Dado assinou cinco ordens de serviços para início de obras na cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado, iniciou a semana assinando ordens de serviços para a realização de algumas obras na cidade. Na manhã desta segunda-feira, o chefe do Poder Executivo se reuniu com secretários, vereadores, empresários e imprensa para assinar a ordem de serviço de quatro obras.Uma das obras que deve iniciar imediatamente é a duplicação da continuação da avenida Wilson de Souza Foz, que irá seguir até a rua Leonardo Commar, no Pozzobon. “A partir daí nós começaremos a fazer um anel viário que vai permitir que a região Norte seja extremamente beneficiada”, disse Dado.Também será realizada a transposição do Córrego do Curtume. Esta obra era muita esperada pela população, uma vez que o serviço será realizado na rua Mário Pozzobon, próximo a Arena Plínio Marin, e ampliará a mobilidade urbana daquela região. Questionado sobre quando o trabalho iniciará, o prefeito afirmou que deve ser começado imediatamente.“Além disso, nós estamos fazendo a pavimentação do prolongamento da avenida Das Nações. Uma reclamação antiga de muitos anos do pessoal da Pacaembu, do Vida Nova I, II e III, que reclamam com razão que a avenida das Nações. Ela tem um trecho duplicado e um trecho não duplicado. Isso faz com que haja um obstáculo natural de terra, enfim. Então essa questão será encerrada no máximo de seis meses nós teremos pronto este prolongamento”, continuou durante entrevista ao A Cidade.Outra ordem de serviço assinada na manhã desta segunda-feira, foi a construção de uma muralha na CEM Profª Maria Martins e Lourenço, localizada próximo ao Instituto Federal de Votuporanga. Para garantir a segurança dos alunos e da população, a previsão é que a obra seja realizada em 30 dias.Todas as obras serão iniciadas imediatamente e, segundo o chefe da Administração Pública, serão entregues até setembro deste ano. O prolongamento da Wilson Foz deve ser entregue em setembro, a muralha da escola será inaugurada em maio, a duplicação da avenida Das Nações em junho e a transposição do Córrego do Curtume em setembro.A ordem de serviço para iniciar as obras do novo Paço Municipal de Votuporanga também seria assinada nesta segunda-feira, no entanto, a prefeitura está aguardando a empresa vencedora da licitação depositar o calção, conforme determinado no processo de licitação.O prefeito João Dado deve promover uma reunião para assinar a ordem de serviço nesta quarta-feira para que a obra seja iniciada imediatamente e entregue em 365 dias após a ordem de serviço.Como já informado pelo A Cidade, o projeto arquitetônico e o layout do local foram reformulados de acordo com as normas de acessibilidade.