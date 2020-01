O carro, principal prêmio, saiu para moradora de Votuporanga; confira abaixo os demais contemplados da ação

publicado em 04/01/2020

O sorteio foi realizado na manhã deste sábado, em frente a Concha Acústica de Votuporanga Foto: Érika Chausson/A Cidade

Érika Chausson

Mais um ano acabou e com isso a Associação Comercial de Votuporanga encerrou mais uma campanha do comércio local. Na manhã deste sábado, o município conheceu os 12 ganhadores da promoção “Natal Premiado ACV”, realizada entre o dia 25 de novembro a 31 de dezembro.

A ação é uma das mais aguardadas pelos comerciantes e consumidores do ano e para esta edição, a Associação sorteou um carro 0KM, um ar condicionado e dez vales-compras de R$ 500 cada. Os funcionários que foram responsáveis pela venda aos clientes sorteados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.

Segundo a entidade ao jornal A Cidade, durante a campanha foi distribuídos mais de 350 mil cupons e para participar era necessário comprar nas lojas associadas da ACV e preencher o cupom corretamente.

Realizado na Concha Acústica na manhã deste sábado, o sorteio contemplou 11 moradores de Votuporanga e um de Valentim Gentil. Do total de ganhadores, oito efetuaram as compras nas lojas do Porecatu, um na loja Sueli Center, um no estabelecimento Votuciclo e um na loja Moda Ka. Confira ao lado os vencedores.

Em entrevista ao jornal A Cidade, o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti, contou que a campanha por mais um ano foi um sucesso e superou as expectativas de todos os participantes. “Nós ainda estamos fechando, mas acredito que deve ter um aumento de 5% de um ano para o outro. Alguns segmentos um pouco mais, mas foi superior ao ano passado”, contou.

Valdeci finalizou afirmando que a próxima promoção do comércio de Votuporanga será a ‘Liquida Votu’ e deve ser lançada ainda neste mês.

Cupons

Durante o sorteio, um fato que chamou a atenção do público presente foi o número elevado de cupons preenchidos de forma irregular e, por conta disto, foram desclassificados da campanha.

Segundo a entidade, “para ser contemplado com os prêmios da campanha da Associação Comercial de Votuporanga, vale lembrar que é necessário, para que seja validado, que o cupom esteja preenchido corretamente, caso contrário é eliminado. A campanha é regulamentada junto ao Ministério da Economia, sendo necessário cumprir algumas exigências. Todos os cupons sorteados e o processo realizado pela ACV são auditados pelo órgão do Governo Federal”, frisou.

Confira os ganhadores da promoção

Carro

Alessandra Gonçalves Ferreira Araújo – Votuporanga – Moda Ka

Ar condicionado

Ana Carolini Andrade Adami – Votuporanga – Porecatu

Vales-compras

Pedro L. Tolentino de Lima – Votuporanga – Porecatu

Inês C. O. Neres – Votuporanga – Porecatu

Ramon Carlos Garcia – Votuporanga – Porecatu

Viviane Colarini Batista – Votuporanga – Porecatu

Anísio Negri – Votuporanga – Porecatu

Otávio Soares Bonfim – Votuporanga – Porecatu

Elisabete Maria O. de Gomes – Votuporanga – Porecatu

Juliana T. Morseli Pereira – Votuporanga – Votuciclo

Dirce Moraes Cardoso – Votuporanga – Sueli Center