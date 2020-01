Para enfrentarem este momento, mães afirmam que conseguem ser fortes ao verem o desenvolvimento dos bebês dia a dia

publicado em 26/01/2020

Valentina nasceu aos sete meses; mãe está confiante na força de vontade da filha (Foto: Santa Casa)

Da RedaçãoAlguns bebês chegam conforme o tempo previsto, dando a oportunidade para que as mamães possam preparar o chá de bebê, decoração do quarto, as lembrancinhas, a mala com roupinhas... Porém, alguns nascem antes da hora, sem dar tempo para fazer quase nada.Os bebês que nascem prematuros são ainda mais delicados e merecem atenção especial. As mães que, com medo e fé, só querem a simplicidade de poder tê-los em seus braços, passam a morar no hospital neste momento para acompanhar tudo de perto.O jornal A Cidade entrevistou nesta semana mães que estão com seus bebês na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga. Elas afirmam que o momento é delicado, pois gostariam de estar em suas casas cuidando dos filhos ao lado de toda família, como ocorre na maioria dos casos. Porém, se sentem amparadas por toda equipe de profissionais dedicados a cuidarem desta fase inicial da vida da criança.Vanessa Alves da Silva, 30 anos, já tem três filhos e no primeiro dia deste ano foi mamãe outra vez. Valentina Alves de Andrade nasceu aos sete meses, pesando 1,630 kg e medindo 39 centímetros.Ela relatou que a gravidez foi normal, mas no sexto mês foi notada que sua pressão estava subindo. Sendo assim, para evitar a pré-eclampsia, por recomendação médica foi necessária fazer a cesárea.“Claro que fiquei preocupada porque, em um primeiro momento, quando se fala em UTI, nos passa receio”, falou.Vanessa confessa que existem muitas sensações ao conviver com sua filha neste período na UTI Neonatal. O maior sentimento que a faz lutar é ver sua bebê, mesmo ainda tão pequena, se desenvolvendo a cada dia.“Fico aqui 24h por dia, faço as refeições, descanso. Sei que em breve estaremos em casa. Vão se passando os dias e percebo a evolução da minha filha, vejo o quanto ela é amparada. Só está aqui porque nasceu antes do momento previsto. Não nos falta nada”, disse. (Colaborou Karolline Bianconi)