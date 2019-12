O vereador Rodrigo Beleza anunciou que o prefeito abriu licitação pública para contratar empresa para a construção e pavimentação asfáltica

publicado em 03/12/2019

Rodrigo explica que essa reivindicação vem desde quando ainda não era vereador (Da assessoria)

Durante a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada nesta segunda-feira (2) o vereador Rodrigo Beleza usou a tribuna legislativa para anunciar uma conquista para a população.Durante o seu pronunciamento, o vereador anunciou que o prefeito João Dado – atendendo sua reivindicação, abriu licitação pública para contratar empresa para a construção e pavimentação asfáltica do prolongamento da avenida Pansani - interligando até a rua Rosa Madalena Roveda até a estrada vicinal "Adriano Pedro Assi" - conhecida Estrada do 27 - aos fundos do Residencial Athenas.Rodrigo explica que essa reivindicação vem desde quando ainda não era vereador e que, após eleito, intensificou o seu pedido junto ao prefeito Dado.Desde 2017, o vereador tem apresentado indicações e não medido esforços junto à Secretaria de Obras para que o trecho da avenida Pansani, nas proximidades do Condomínio Athenas, recebesse a pavimentação. A melhoria trará benefícios e conforto aos moradores daquela região da cidade.Essa é uma antiga reivindicação de moradores e motoristas que por ali trafegam diariamente e a obra vai possibilitar a interligação de uma importante via de acesso a estrada do 27, que dá acesso as cidades da região, como Sebastianópolis do Sul, Monções e Nhandeara.De acordo com o Edital de Licitação publicado no Diário Oficial do Município, a empresa construirá guias, sarjetas, pavimentação asfáltica e calçamento do prolongamento da avenida Pansani - pista sul, no bairro Jardim Bom Clima.Segundo o vereador Rodrigo, serão pavimentados em torno de 400 metros, sendo as duas pistas do prolongamento da avenida, ligando aos fundos do residencial. "Sem dúvida, uma antiga reivindicação dos moradores daquela região e, principalmente, será uma importante via de acesso à estrada do 27, que liga a cidades da região, de onde vem muitos moradores para movimentar o comércio de Votuporanga", destacou o vereador. A obra começa logo no início de janeiro de 2020 e é um dos principais investimentos da administração municipal.