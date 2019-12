Hospital inova no método de cicatrização de feridas em pacientes internados

publicado em 04/12/2019

O equipamento, avaliado em R$ 5 mil, foi adquirido por meio da renda das inscrições do IX Simpósio de Feridas (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga não para de inovar na assistência hospitalar. O Grupo de Curativos iniciou o tratamento de laserterapia, sendo pioneiro entre as instituições na região noroeste do Estado. A metodologia vai beneficiar pacientes internados do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares.O equipamento, avaliado em R$ 5 mil, foi adquirido por meio da renda das inscrições do IX Simpósio de Feridas, realizado em agosto, e do auxílio do Bazar do Bem. Ele é portátil e de aplicação direta na ferida.O aparelho possui duas modalidades: laser e infravermelho. “A laserterapia é uma tecnologia terapêutica que tem apresentado um crescimento significativo. Suas propriedades curativas da radiação a laser, aliadas à segurança do tratamento, têm demonstrados ótimos resultados no tratamento de feridas. Reduz significantemente o tempo de cicatrização, fazendo o reparo dos tecidos assim como efeitos anti-inflamatórios e analgésicos", explicou a enfermeira e coordenadora do Grupo, Clarissa Vaz Nunes.Clarissa ressaltou que a laserterapia já é muito utilizada na odontologia e, no tratamento de feridas, é uma área que cresce cada vez mais. “Atualmente, está sendo usado como terapia coadjuvante no tratamento de fibromialgia, Mal de Parkinson, e em muitas outras áreas da saúde. Nos capacitamos pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), pois para a realização da laserterapia é preciso de um profissional qualificado”, complementou.Ela enfatizou que o tratamento de feridas depende de vários fatores para sua cicatrização. “O laser vem nos auxiliar para otimizar esse processo que é complexo e específico. Estamos muito felizes em proporcionar mais uma inovação de tratamento para nossos pacientes”, disse.A enfermeira explicou como é a atuação da equipe, que atende a todos os pacientes internados (SUS – Sistema Único de Saúde, convênios e particulares) com qualquer tipo de lesão: traumáticas, queimaduras, circulatórias e os mais diversos tipos de feridas, inclusive por diabetes (que são difíceis de tratar). “Temos duas frentes de trabalho: o Ambulatório – para atender convênios e particulares e Intra Hospitalar - para todos os pacientes internados e ambulatoriais que necessitarem de nossa assistência, tais como na Unidade de Diálise, Pronto Socorro, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Geral e Neonatal e nas enfermarias – Alas, ajudando sempre na recuperação mais eficiente”, ressaltou.O Ambulatório está instalado junto ao Hospital, com recepção pela José Delgado e entrada pela Rua Osvaldo Padovez – funciona de segunda à sexta feira, das 7 às 17 horas, por meio de agendamentos via telefone 3405-9133, ramal 212. “Tratar de feridas é complexo e envolve muito mais do que uma simples pomadinha. Requer profissional qualificado, produtos específicos com resolutividade, atendimento humanizado e acompanhamento multiprofissional, proporcionando a melhor experiência para nossos clientes”, comentou Clarissa.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância da atuação da equipe. “São profissionais especializados em tratamento de feridas, que fazem um trabalho brilhante. Além de cuidar, eles oferecem amor, carinho, assistindo adequadamente as lesões, de forma que a cicatrização acontece em tempo menor, diminuindo as chances de complicações, reduzindo tempo de internação e garantindo qualidade de vida. Com este equipamento, essa assistência será ainda melhor”, finalizou.