Vinícius Henrique Evangelista e Afonso Pinto da Silva realizaram ação em prol ao Hospital

publicado em 19/12/2019

A ação reuniu toda a comunidade de Álvares Florence (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A caminhonete, que traz legumes semanalmente para a Santa Casa, nesta semana chegou diferente. A caçamba estava repleta de carrinhos, bonecas, molas, baldinhos, ferramentas. O Natal chegou mais cedo para os pequenos pacientes do Hospital.Os produtores Vinícius Henrique Evangelista e Afonso Pinto da Silva idealizaram a campanha de arrecadação de brinquedos em Álvares Florence. Acompanhados do trio de ajudantes do bom velhinho – Marília (10 anos); Maria Clara (9 anos) e Maria Vitória (4 anos), visitaram a Instituição para entregar os presentes.A ação reuniu toda a comunidade de Álvares Florence. “Solicitamos itens para as crianças, mas a maioria auxiliou com dinheiro. Compramos mais de 200 brinquedos e direcionamos para duas entidades, incluindo a Santa Casa. Somente no Hospital, destinamos mais de 100 peças”, contaram Vinícius e Afonso.Esta foi a primeira campanha de Natal. “Sempre pensamos em como ajudar ainda mais aqueles que necessitam. É a lição que queremos transmitir para nossos filhos e sobrinhos, de fazer a diferença em nossa cidade e região”, destacaram.Além das visitas nos leitos, o grupo entregou itens para a Brinquedoteca da ala da Pediatria. “Ficamos muito felizes com a colaboração. Essa sala é o lugar onde nossos pequenos se divertem, distraem um pouco, ajudando na recuperação deles”, disse a enfermeira responsável Renata Rálio.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Vinícius, Afonso e suas famílias são voluntários muito ativos. Estão sempre atendendo nossa demanda, com berinjelas e mais legumes. Agora, foram além, distribuindo presentes pelo Hospital. São pessoas assim que fazem nossa Instituição. Cidadãos do bem, que buscam sempre novidades em prol dos pacientes”, ressaltou.