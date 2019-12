A promoção presenteou dois clientes com duas motos zero quilômetros e dez vales-compras no valor de R$ 500

publicado em 27/12/2019

Além das duas motos zero quilômetros, o Auto Posto Vilar sorteou dez vales-compras no valor de R$ 500(Foto:Divulgação/Posto do Vilar)

A tradicional promoção "Show de prêmios" do Auto Posto Vilar, presenteou dois clientes com duas motos zero quilômetros- CG 16 Start, e dez ganhadores dos vales-compras no valor de R$ 500 reais para consumo em abastecimento ou na Conveniência do posto.

O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), e os ganhadores das motos foram: Marcelo de Souza Prieto e Rodolfo Nicoleti Moreira. Já os dez contemplados dos vales compras são eles: Silvio Martins dos Santos,Carlos Fedoce, Heitor de Oliveira Porto, Rene Cortilho, Inês Moura Sandoval Pacheco,Etelvina Santana Silva Oliveira,Walter Sanches,Edvania de Souza Barbosa,Pedro W. Louremço e Reggie Bernardo.