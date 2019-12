Os candidatos se alojaram na frente da escola para garantir uma vaga na fila de espera para o próximo ano letivo

publicado em 10/12/2019

Muitos pais de alunos esperaram muitas horas para fazer a inscrição para as vagas remanescentes na escola SAB (Foto: Arquivo Pessoal)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brHá quem diga que os pais fazem tudo por seus filhos e analisando pela cena em frente à Escola Estadual Profª Sarah Arnoldi Barbora, fica fácil comprovar. É que muitos pais de alunos de Votuporanga resolveram se unir e ‘acampar’ desde sábado para concorrer a vagas para o próximo ano letivo.Teve pais que chegaram no local às 9h30 do último sábado, dia 7, para garantir um lugar privilegiado na fila. Como é o caso da Flávia Andreia Silva, de 40 anos, que contou ao A Cidade que o sistema de vagas sofreu uma alteração este ano e foi destinado por geolocalização, ou seja, os alunos eram matriculados em instituições próximas as suas residências.“Meu filho caiu em uma escola do Estado que não tem ensino em período integral. Como trabalho o dia todo e não tenho com quem deixá-lo, a única opção que tivemos era ele concorrer a essas vagas remanescentes do SAB, que são pouquíssimas”, afirmou.Para driblar as dificuldades, a moradora levou um kit de sobrevivência contendo colchonetes, água, frutas, manta, travesseiro, capa de chuva, entre outros objetos. A maioria dos pais se conheciam de instituições municipais e criaram um grupo no WhatsApp para dividirem as experiências.Quem passou durante o fim de semana próximo ao local percebeu que os pais levaram bastante comida e até churrasqueira para espantar a fome. “Revezei no sábado com o pai do meu filho, para descansar um pouco e tomar banho em casa. Improvisamos um banheiro apenas para número “1”, em uma construção abandonada em frente da escola”, contou Flávia.“Cheguei às 5h da manhã do sábado, pra conseguir. Detalhe, fui a primeira da fila com a graça de Deus, mas não vou garantir a vaga, vou para uma fila de espera, fiz e faço o possível para ter uma qualidade de ensino para minha filha”, garantiu a mãe de uma outra estudante.A expectativa dos pais é grande, mesmo as vagas sendo para a fila de espera do SAB. Ao jornal A Cidade¸ Alexandre Benfati, supervisor da Diretoria de Ensino em Votuporanga, explicou que as vagas para as escolas já foram disponibilizadas e preenchias entre agosto e setembro. A partir de agora, os genitores dos estudantes devem manifestar interesse nas vagas remanescentes.“Neste momento os pais podem procurar uma escola que tem interesse e foi o que aconteceu no SAB. Houve uma demanda muito grande, já que o pessoal está procurando uma vaga na fila de espera”, disse. Os candidatos, acrescentou, fazem a inscrição na escola e aguardam que hajam desistências ou transferências para que outra vaga seja disponibilizada.De acordo com a Diretoria de Ensino, o período para fazer a inscrição para a fila de espera já enceraram. Os pais interessados podem procurar a escola pretendida entre o dia 3 e 8 de janeiro para o ano letivo de 2020.