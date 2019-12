Na manhã deste sábado (30), na Cidade Universitária, o diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, apresentou um balanço

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPara dar transparência sobre o que está sendo realizado na Fundação Educacional de Votuporanga, a FEV realizou um encontro na manhã deste sábado (30), na Cidade Universitária, com a participação de representantes de clubes de serviços e entidades do município.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, contou que este é o terceiro encontro neste seu primeiro ano de gestão e a ação é um compromisso de dar transparência aos atos da administração da Fundação Educacional para toda a comunidade. Na última quinta-feira, a apresentação foi realizada para o conselho de curadores, e ontem foi para clubes de serviços e entidades representativas do município.A ideia do encontro é mostrar para a população como é a atual situação dentro da FEV e também em relação aos planejamentos para o futuro.Sobre os destaques da sua gestão, Celso ressaltou que “graças a Deus são muitos”. “Nós temos a premiação de vários cursos na questão de qualidade, temos cursos estrelados nos guias e o credenciamento do EAD com nota 5, então esses são alguns dos destaques na área acadêmica”, comentou.Já do ponto de vista administrativo, acrescentou o diretor-presidente, foram inaugurados vários “instrumentos pedagógicos”: hospital veterinário, complexo esportivo, pátio e espaço de convivência do Colégio Unifev, entre outros. “São obras, mas que na realidade são instrumentos que vão proporcionar aos nossos professores uma melhor condição de transmitir conhecimentos aos nossos alunos”, frisou.