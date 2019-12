Calendário vai de 09 a 22 de dezembro com apresentações gratuitas; encerramento terá show do cantor Toquinho

publicado em 09/12/2019

Com o horário especial de funcionamento do comércio de Votuporanga, neste período em que antecede o Natal, a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza eventos no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho” e na Concha Acústica "Prof. Geraldo Alves Machado" com uma programação composta de shows, concertos, espetáculo de danças e teatro. O calendário das apresentações vai de 09 a 22 de dezembro e toda a região e turistas estão convidados a prestigiar.A abertura do evento Festividades na Concha será na segunda-feira (09/12), a partir das 19h30, com apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu, marcando a chegada do Papai Noel, a partir das 20h30, no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho” e, logo em seguida, na Concha Acústica "Prof. Geraldo Alves Machado", o “Comunicanto Coral”, sob a regência de Douglas Gualberto, e “Comunicanto Kids”, com a regência de Rebeca Salloum, cantando músicas gospel, que serão executadas por um grupo vocal, composto por 15 pessoas (madrigal); um coral com 75 integrantes e o coral infantil, com 20 crianças.Seguindo a programação, na terça-feira (10/12), às 20h30, na Concha Acústica, ocorrerá a apresentação do Grupo Folclórico Mungunzá - Jongo resgatando raízes, por meio do Edital do ProAc Municípios, da proponente Paola Verssuti. O jongo é uma manifestação da cultura popular brasileira com raízes nos saberes dos povos africanos e integra percussão de tambores, canto e dança coletiva e tem. O grupo Folclórico Mungunzá é composto por 8 integrantes.Na quarta-feira (11/12), às 20h30, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, o Coral de Violas "A Voz do Sertão", do Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, apresenta um repertório de clássicos raiz, com músicas de Chitãozinho e Xororó, Almir Sater, dentre outros.Na quinta-feira, (12/12), duas atrações a partir das 20h30: apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu na Rua Amazonas (entre as ruas Tocantins e Tietê) e, na Concha, o Festival do Projeto Tempo Integral, da Secretaria da Educação.Para animar a sexta-feira (13/12), a dupla sertaneja Mazzo e Gabriel, sobem ao palco da Concha Acústica, às 20h30. A apresentação conta com um show eclético e repleto de canções autorais do CD “Nosso Tempo” (2016), EP “Estouro no Pizeiro” (2017) e a trilha do mais recente videoclipe, “Declaração de Cachaceiro” (2018).Dando sequência, no sábado (14/12), às 20h30, é a vez do Symphonic Rock, na Concha Acústica. A Banda formada em 2013 por músicos da cidade e região une instrumentistas do rock à música erudita: guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano, violão, violinos, violas, violoncelos, contrabaixo acústico, flauta, sax e trompetes, com interpretações dos clássicos do Rock de bandas consagradas, como Iron Maiden, Van Halen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, The Beatles, entre outros, uma homenagem especial ao eterno rei do rock “Elvis Presley”.No domingo (15/12), o Studio de Dança Mariana Maricato, reapresenta o 6º espetáculo de dança, com o tema ‘Divas’, com ballet clássico, jazz, sapateado, contemporâneo, flamenco, Ballet aéreo e hip Hop, com músicas de Madonna, Beyonce, Shakira, Glória Gaynor, Sandy, Xuxa, Alcione, Whitney Houston, Tina Tuner, Alcione, Sia entre outras.Na segunda-feira (16/12) serão duas apresentações: na Rua Amazonas (em frente à Praça Cívica), às 19h30, acontece a apresentação do grupo Jam do Asfalto - Danças Urbanas, DJs e Cultura Hip Hop, uma festa de música e dança ao ar livre com a participação de 10 dançarinos e o DJ convidado, Danilo Bouroug. Os DJs tocam músicas que estimulam a dança natural instruída por dançarinos e dançarinas, com a participação constante do público. Às 20h30, na Concha Acústica, a apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu.O Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), se apresenta na terça-feira (17/12), às 20h30, na Concha Acústica, com o espetáculo “Um conto de Natal”, que conta a história de um personagem misterioso que aos poucos vai mostrando a todos a verdadeira essência, o verdadeiro “Espírito de Natal. O texto é uma adaptação do NIAC do texto original “Uma festa para Damián”, de Rupert Azevedo.O Coral Canto Livre, da Secretaria da Cultura e Turismo, sob regência de Marcio Zarsi, leva ao palco da Concha Acústica mais de 60 cantores, na quarta-feira (18/12), às 20h30, com a apresentação “Daqui só se leva o amor”. O repertório é composto por 15 canções.O cantor Marcio Zarsi canta Tim Maia, na quinta-feira (19/12), às 20h30, também na Concha. O show tem o formato piano e voz em que Zarsi interpreta canções consagradas por Tim Maia. Na playlist, hits como “Azul da cor do mar”, “Primavera”, “Descobridor dos sete mares”, “Gostava tanto de você” e “Não quero dinheiro, só quero amar”.Muito apreciado no último ano, a Orquestra Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes e o Coral Canto Livre se unem novamente para um emocionante Concerto de Natal. A apresentação será na sexta-feira (20/12), na Catedral Nossa Senhora Aparecida, após a celebração da missa, às 20h30. O espetáculo é aberto a toda população.No sábado (21/12), o Coral Jovem Adventista e Quarteto Spirituals se apresentam na Concha, às 20h30.Domingo (22/12), serão duas apresentações: às 9h30, a banda Zequinha de Abreu cantará na Praça São Bento e finalizando as Festividades na Concha, às 20h30, haverá um show com Toquinho e Orquestra Sinfônica Arte Viva, regida pelo Maestro Amilson Godoy, realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, com parceria da Prefeitura de Votuporanga e apoio da Associação Comercial de Votuporanga, Sincomércio e Sincomerciários.Toda a programação da Festividades na Concha 2019, realizada pela Prefeitura, por meio Secretaria da Cultura e Turismo, é gratuita e aberta a toda a comunidade.