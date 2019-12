Além do novo espaço para abrigar cães e gatos, outra novidade durante o evento foi a apresentação do Castra Móvel

publicado em 20/12/2019

Diversas lideranças participaram na inauguração do CPVA (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma obra muito aguardada pela população de Votuporanga finalmente foi inaugurada na manhã desta sexta-feira pela Prefeitura Municipal. O prefeito João Dado, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalo, inaugurou o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) e Recanto dos Focinhos.O evento contou com a participação de diversas lideranças locais, imprensa e representantes de Organizações Não Governamentais da causa animal no município. Na oportunidade, a presidente da ONG Cia dos Bichos, Arlete Lira, falou emocionada que a luta dos protetores é antiga e que a inauguração do CPVA é um avança importante no combate ao abandono.Localizado na Estrada Municipal ‘Sérgio Nogueira’ – VTG 342, ao fundo do 6º Distrito Empresarial, o Centro de Proteção da Vida Animal recebeu o nome de ‘Walter Sanches Malerba’ como uma forma de homenagear o saudoso pelos serviços prestados à cidade.A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; e 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias e 9 mil m² para a implantação da futura Clínica Veterinária em Convênio com o Governo do Estado.Em entrevista ao jornal A Cidade, o prefeito João Dado afirmou que foi um longo caminho até a inauguração do CPVA. “É um espaço muito amplo e foi feita a infraestrutura necessária para proteger a vida dos animais”, contou.Ele ainda acrescentou que o novo espaço oferecerá atendimento necessário para aqueles animais que estão em situação de abandono. A população pode solicitar este serviço por meio do FSS ou diretamente no CPVA. “Aqui não é para cuidar dos animais que estão com seus donos e protetores, aqui é para cuidar dos animais abandonas, dos animais abandonado”, completou.Questionado sobre os relatos de abandono em Votuporanga, o chefe do Executivo disse que acredita que o espaço será suficiente para solucionar os problemas de casos de abandono de cães e gatos, principalmente pela infraestrutura que será oferecida no CPVA.O Recanto dos Focinhos será um abrigo de passagem que terá capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades. No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário e estagiários do curso de Medicina Veterinária da Unifev e receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção.Outro serviço aguardado pelos munícipes era a liberação do Castra Móvel, que teve um investimento de R$ 405 mil. Durante o evento, foi apresentado o veículo adesivado e equipado para realizar as castrações dos animais em diversos bairros da cidade.“O Castro Móvel vai se locomover pela cidade e lá fará em primeiro momento o levantamento dos animais que estão precisando de castração e no segundo momento a castração desses animais no próprio local próximo da casa das pessoas. Então é uma facilidade a mais”, finalizou.