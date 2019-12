“Amigas Solidárias do Bem” estiveram em Votuporanga para doar 65 peças, arrecadando verba para a Santa Casa

publicado em 11/12/2019

O Bazar do Bem comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Linhas, cores e muito capricho. Em cada item, um detalhe. Assim é o artesanato confeccionado pelo grupo “Amigas Solidárias do Bem”, de Cardoso. As voluntárias vieram até o Bazar do Bem para fazer uma entrega especial de Natal nesta semana.Ao todo, 65 peças foram doadas para o projeto da Santa Casa de Votuporanga. “Nosso grupo se reúne semanalmente, na minha casa para costurar. A ideia é produzir itens para a comercialização e, assim, ajudar entidades. Sabemos de todo propósito do Bazar e separamos algumas peças para vocês”, contou a idealizadora Cleuza Catelan de Souza.Cleuza destacou a importância do Hospital votuporanguense. “Sabemos da demanda da Instituição, que atende 53 municípios da região noroeste. Muitos pacientes da nossa cidade são encaminhados para a Santa Casa e são bem acolhidos. Foi a nossa forma de contribuir com a assistência prestada”, complementou.O Bazar do Bem comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital. É possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares, ideais para presentes. Essa doação de Cardoso será revertida em mais humanização nos atendimentos.A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, agradeceu a colaboração. “Ficamos encantadas com o trabalho. O artesanato é de qualidade, bom gosto e, com certeza, trará muita renda para o Hospital”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a iniciativa. “Ficamos muito felizes com o exemplo destas voluntárias. Neste ano, elas vieram trazer kits de enxovais para as mães que não têm condições e agora finalizam 2019 com mais solidariedade. Nosso muito obrigado”, finalizou.