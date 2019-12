Supervisora assistencial, Marcela Bertolla, e a técnica de Enfermagem, Jéssica Freitas, visitaram Hospital

publicado em 17/12/2019

Elas percorreram o Hospital e, por onde passaram, deixaram toda a magia dos contos de fadas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

“Era uma vez... um Hospital encantado, repleto de príncipes e princesas. Eles estavam precisando ficar fortes, por isso permaneciam na Instituição sob cuidados de grandes heróis. Para animar o dia, a Branca de Neve e Cinderela decidiram visitar seus amiguinhos, como forma de encorajá-los a recuperar a saúde”.Marcela Bertolla, supervisora assistencial do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, e Jéssica Freitas, técnica de Enfermagem, estiveram na Santa Casa de Votuporanga nesta segunda-feira (16/12).Elas percorreram o Hospital e, por onde passaram, deixaram toda a magia dos contos de fadas. Jéssica estava vestida de Cinderela e não conteve a emoção. “É muito gratificante, sempre tive essa vontade de visitar os pacientes e acompanhar esse trabalho da Marcela. Estou muito feliz com este contato maior e espero voltar mais vezes, a começar pelo Dia das Crianças”, disse.A supervisora assistencial desenvolve essa ação há alguns anos e já sabe dos seus benefícios. “Estamos aqui para levar um sorriso, um abraço. Faz parte do tratamento envolver atividades lúdicas, aproximando as crianças ao universo da fantasia, por meio da interação entre os pequenos e seus personagens favoritos”, afirmou Marcela.Ela destacou que o objetivo principal das visitas hospitalares é entreter as crianças em situação de internação, promovendo a distração da rotina clínica à qual os pequenos são submetidos. “Nossa proposta é ajudar as crianças a esquecerem, mesmo que por alguns instantes, as situações difíceis pelas quais estão passando”, afirma.A iniciativa fez parte da Semana Natalina, promovida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH). “É muito importante esse trabalho com nossos pacientes. Todos conhecem os contos de fadas e para eles, a alegria é o remédio. O entretenimento é um forte aliado na recuperação de modo geral, funcionando como verdadeira terapia em inúmeros casos”, concluiu o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.