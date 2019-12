Vereador Daniel David entregou voto de congratulação para projeto da Santa Casa, reconhecendo sua importância para a Instituição

publicado em 03/12/2019

Bazar do Bem: grande ação de amor ao próximo. Foram com essas palavras que o projeto da Santa Casa de Votuporanga foi homenageado pela Câmara Municipal nesta segunda-feira (3/12).O vereador Daniel David foi autor do voto de congratulação destinado para as voluntárias que desenvolvem belíssimo trabalho em prol ao Hospital. Daniel ressaltou que o Bazar é fruto da união de pessoas abnegadas com um único objetivo: ajudar a Santa Casa.Ele recordou o início da ação. “Dona Elena Benati e Daisy Góes Liévana vendiam artesanatos em tendas montadas na calçada próxima à Instituição e, posteriormente, também na feira livre que acontece às quintas-feiras na Praça São Bento, quando grandes parceiros apareceram para auxiliar na construção da sua própria sede”, contou.Há cinco anos, o Bazar possui um espaço físico próprio, construído com o apoio de vários órgãos, entidades e empresas locais, possibilitando assim, que das pequenas vendas em tendas e feiras livres, hoje, possa ultrapassar dos R$ 10.000,00 que são revertidos em melhorias para o Hospital. “O projeto mostra o lado solidário dos votuporanguenses. A Santa Casa necessita da comunidade para continuar a oferecer serviços de qualidade e o Bazar possibilita que a população faça parte desta corrente do bem”, complementou o vereador.Geni Commar, uma das voluntárias, agradeceu a honraria. “Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo, estar disposto aprender por meio do contato humano. Excelente ferramenta de empatia onde aprendiz ensina mais que professor. É superar dores e desafios porque vê na história do outro as bênçãos da própria vida. Nossa maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Voluntariar é dar amor para curar o sofrimento do outro, sem saber e descobrir que esse remédio é que nos cura. Nosso muito obrigado”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a dedicação do grupo do Bazar. “Nossas voluntárias nos auxiliam a manter os atendimentos com qualidade e representam dezenas de pessoas que fazem a diferença diariamente, se doando ao próximo e ao Hospital, sem receber financeiramente. Reconhecemos cada atitude e agradecemos pelo empenho da unidade em atender as demandas”, finalizou.