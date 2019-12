O artista já fez vários trabalhos na Globo e agora retoma carreira musical com novo sucesso

publicado em 05/12/2019

O cantor e ator Rodrigo Andrade esteve nos estúdios da rádio Cidade FM na manhã de ontem (Foto: A Cidade)

Da redação



Quem esteve nos estúdios da Cidade FM nesta quinta-feira foi o ator, cantor e compositor Rodrigo Andrade, natural de Altinópolis-SP e criado em Franca. Ele participou de entrevista e divulgou seu novo trabalho musical, que tem como faixa principal a música “Cachaceiro Sem Dinheiro”.

O ator que já fez vários trabalhos na TV, disse que teve contato cedo com a música, quando perguntado a respeito, Rodrigo disse: “foi cantando com meu primo, eu tinha uma dupla, chamava Rodrigo e Rafael,lá no interior, região de Franca.”



O também cantor disse que todas as músicas de seu novo disco tem humor envolvido: “eu tinha uma dupla antigamente que chamava Zé Barreiro e Catuaba, que lancei em 2014, que era só essa “zoeira”,aí esse ano eu fui voltar com o projeto e é a mesma ideia do Zé Barreiro e Catuaba”.

Seu estilo foi comparado ao dos Mamonas Assassinas, disse Rodrigo: “Saiu muita coisa aí na mídia que é o Mamonas Assassinas do sertanejo”. Quando indagado se tem mais vocação para a música ou teledramaturgia, o ator disse que um complementa o outro, mas na música sente saudade de casa, coisa que não acontece quando está atuando.