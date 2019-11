Evento marca encerramento de programação especial de final de ano na Concha Acústica

publicado em 14/11/2019

Em 2019, a programação tem início no dia 7 de dezembro e segue até no domingo, dia 22 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Tradicionalmente a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza no equipamento público central da cidade o evento "Festividades na Concha". Trata-se de uma programação especial que coincide com a abertura do comércio no período noturno e objetiva oferecer ao turista e ao morador apresentações públicas gratuitas de música, teatro, balé e cultura popular.Em 2019, a programação tem início no dia 7 de dezembro e segue até no domingo, dia 22.O evento vai trazer, entre outras atrações, espetáculos de balé; a Banda Musical Zequinha de Abreu; o cantor Marcio Zarsi, o Coral de Violas "A Voz do Sertão"; o cortejo da Companhia de Reis Garça Branca; Coral Comunicanto e Comunicanto Kids; Symphonic Rock; o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, com "Um conto de Natal"; e o Concerto da Orquestra Projeto Sinfônico com o Coral Canto Livre.Para finalizar, no domingo, dia 22 de dezembro, o cantor Toquinho se apresentará com a Orquestra Sinfônica Arte Viva, regida pelo Maestro Amilson Godoy, na Concha Acústica, uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, Sincomercio, Sincomerciários e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.