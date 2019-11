Ação faz parte da programação da campanha Novembro Diabetes Azul, promovida pela Instituição em alusão à data; evento será gratuito

publicado em 14/11/2019

Durante a ação, os participantes que tiverem interesse poderão contribuir com 1 litro de leite ou 1 quilo de arroz (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A UNIFEV, por meio dos cursos de Medicina (Liga Acadêmica de Clínica Médica) e Nutrição, realizará um evento com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e o controle do diabetes. Programado para o dia 22 de novembro, as atividades têm início a partir das 17 horas, no auditório externo do Parque da Cultura.A ação, gratuita e aberta à comunidade, fará parte da programação da campanha Novembro Diabetes Azul, promovida pela Instituição em alusão ao Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro).Na ocasião, os presentes poderão realizar avaliações de propensão ao desenvolvimento do tipo 2 da doença, além de receberem orientação sobre o assunto com palestras informativas sobre o tema, ministradas por docentes e alunos dos cursos envolvidos.Durante a ação, os participantes que tiverem interesse poderão contribuir com 1 litro de leite ou 1 quilo de arroz, que serão doados ao serviço de nutrição da Santa Casa de Votuporanga.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.