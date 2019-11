Aberta à comunidade, extensão será realizada no dia 23 de novembro, na Cidade Universitária

publicado em 07/11/2019

UNIFEV oferece curso sobre manejo e reprodução de plantas suculentas (Foto: Unifev)

Aberta à comunidade, extensão será realizada no dia 23 de novembro, na Cidade Universitária; inscrições já estão abertas pelo site da InstituiçãoA UNIFEV, por meio de sua graduação em Ciências Biológicas, está oferecendo um curso de extensão sobre manejo e reprodução de plantas suculentas. Aberta a toda a comunidade, a capacitação será realizada no dia 23 de novembro, das 8h ao meio-dia, na Cidade Universitária.De acordo com a coordenadora de Ciências Biológicas e responsável pela oficina, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, o encontro será composto por conteúdos teóricos e práticos. “O objetivo principal é esclarecer as principais dúvidas relacionadas ao manuseio, manutenção e cuidados gerais das suculentas, tais como: informações gerais sobre as espécies e técnicas de rega, poda, plantio e reprodução”, explicou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/cursosuculentas, até o dia 20 de novembro. O valor do investimento é de R$ 40, que pode ser parcelado em até duas vezes. As vagas são limitadas.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.