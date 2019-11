Realizado pelo curso de Gastronomia e Nutrição, a parceria proporcionou a capacitação de profissionais de supermercado de Votuporanga

A profissionalização foi realizada na modalidade In Company (Foto: Unifev)

Os concluintes da extensão de corte e manipulação de carnes bovinas, suínas e aves receberam seus diplomas em cerimônia realizada no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro, na última quinta-feira (dia 31). A profissionalização foi realizada na modalidade In Company, metodologia destinada ao aperfeiçoamento empresarial, com os colaboradores do Porecatu Supermercados. A parceria entre a rede de supermercados e a UNIFEV foi a primeira no novo formato, destinada às empresas.Na ocasião, os presentes foram recepcionados pelo Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Reitor e a Pró-Reitora da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Profa. Dra. Encarnação Manzano (respectivamente); o Gestor Administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Toschi; e o diretor-presidente da rede Porecatu Supermercados, José Francisco dos Santos, mais conhecido como Seu Zé.A capacitação, que ocorreu durante o mês de outubro, teve como objetivo o incentivo à adoção de boas práticas na manipulação de alimentos, de modo a atender todos os requisitos legislativos vigentes, desde a recepção até a comercialização das carnes.Segundo a responsável pelo curso, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, os assuntos abordados foram diversos, como: tipos de contaminação, higiene pessoal e ambiental, controle de qualidade e validade dos alimentos.Para Valdiedison Pereira, repositor de produtos no supermercado, a experiência possibilitará o seu objetivo de crescer dentro da empresa. “A capacitação foi uma ótima oportunidade. Ser açougueiro é o que eu mais quero”, afirmou.Segundo Seu Zé, investir na capacitação de uma profissão que parece estar em extinção é uma responsabilidade, inclusive, com a qualidade de vida dos colaboradores. “Em uma empresa como a minha, o especialista em carnes tem salários melhores”, destacou.“Com as extensões In Company é possível o desenvolvimento de cursos específicos com toda a infraestrutura oferecida pela UNIFEV. Além disso, disponibilizamos o conhecimento de nossos docentes, que podem atender às demandas do mundo corporativo. Essa tendência veio para ficar”, comentou o Reitor da Instituição.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.