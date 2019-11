Ofício 729/2019 foi entregue para o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Paulo Dimas Debellis Mascaretti

publicado em 21/11/2019

Uma comitiva de representantes de Votuporanga composta pelo Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos, Diretor de Divisão André Figueiredo, auxiliares de gabinete Rodrigo Ortiz e Itamar Rodrigues, além do vereador Dr. Antônio Carlos Francisco, esteve na última segunda-feira (18/11), em São Paulo, na entrega do ofício nº 729/2019 para o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Paulo Dimas Debellis Mascaretti.Na oportunidade, foi solicitada a instalação da Casa de Apoio as Mulheres Vítimas de Feminicídios para o apoio as mulheres assistidas e suas famílias.Entre os pedidos também estão a inclusão do Município de Votuporanga no Programa de Cursos de Qualificação com Remuneração a Egressos do Sistema Prisional, com o intuito de incluir no mercado de trabalho o egresso do sistema prisional, e a doação de um veículo para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, tendo em vista altas demandas de trabalho e para proporcionar melhoria deste trabalho já realizado com as famílias atendidas.Ampliação do Fórum de VotuporangaNa ocasião, também foi entregue para o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Paulo Dimas Debellis Mascaretti, oficio da Câmara Municipal, solicitando a ampliação do Fórum de Votuporanga.