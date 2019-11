O projeto, que teve início em outubro de 2017, conta com um estudo sobre o trade turístico das cidades participantes

O Senac Votuporanga apresenta hoje, os resultados do Plano Regional de Turismo, desenvolvido para os 14 municípios que compõem a região conhecida como Maravilhas do Rio Grande.

O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na própria unidade e terá a presença de prefeitos e secretários municipais, empresários do setor e representantes da Associação Comercial local. Para participar, não é necessário fazer inscrição.

Desenvolvido em parceria com o Senac Votuporanga, o projeto tem como objetivo garantir investimentos e programas federais aos 14 municípios que compõem essa região turística: Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.

O projeto, que teve início em outubro de 2017, conta com um estudo sobre o trade turístico das cidades participantes. Com isso, a região passa a ter um instrumento de verificação de dados com informações sobre os meios de hospedagem, alimentação, infraestrutura e atrativos turísticos que representam o grande potencial de visitação destas 14 cidades atendidas pelo Senac Votuporanga.

“As 14 cidades, a partir de agora, contarão com um documento com informações, estatísticas e conteúdos de extrema importância para que possam pleitear recursos dos governos estadual e federal”, explica Evandro Junior Ferreira da Silva, docente do Senac Votuporanga.

Ainda de acordo com Evandro, este documento reúne o calendário de eventos, o fluxo de visitantes, os atrativos turísticos e muitos outros dados dos munícipios.

Dessa forma, a região turística Maravilhas do Rio Grande se tornará a única a ter um Plano Regional de Turismo concluído entre as cinco regiões turísticas dessa área do interior, que ainda englobam as cidades do Tietê Vivo, Entre Rios, Pantanal Paulista e Águas Cultura e Negócio.

Cercada por belas paisagens, a região atrai visitantes de vários locais do país e do exterior, proporcionando experiências únicas nos mais diversos rios, cachoeiras, matas e trilhas existentes no local, assim como a gastronomia regional, unindo ecoturismo, turismo de eventos e turismo rural.

Apresentação do Plano Regional de Turismo

Data: 28 de novembro

Horário: às 19h30

Local: Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3221 – Votuporanga

Informações: www.sp.senac.br/votuporanga