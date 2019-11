Atividades lúdicas de cunho pedagógico ocorrem semanalmente, às sextas-feiras; iniciativa segue até o fim deste semestre

publicado em 01/11/2019

O projeto, intitulado Contribuições do pedagogo na educação não formal com idosos, segue até o fim deste semestre (Foto: Unifev)

O curso de Pedagogia da UNIFEV está desenvolvendo, semanalmente, um projeto no Lar São Vicente de Paulo. Toda sexta-feira, alunos da graduação aplicam atividades lúdicas com os atendidos pela entidade, como forma de incentivar e trabalhar a autoestima, a motricidade, a concentração, o raciocínio, a imaginação e a criatividade dos idosos.Sob a supervisão da Profa. Esp. Lúcia Helena da Silva Menoia, a iniciativa tem o objetivo de refletir sobre as práticas não formais de educação, ou seja, aquelas que ocorrem fora do sistema regular de ensino.“A educação vai além do espaço delimitado pelos muros escolares e salas de aula. Essa prática é necessária e importante quando se pensa em um processo educacional que priorize o desenvolvimento de atividades lúdicas de cunho pedagógico, rodas de conversas e relações de trocas de vivências, especialmente em ONGs, entidades e instituições filantrópicas”, explicou a docente.O projeto, intitulado Contribuições do pedagogo na educação não formal com idosos, segue até o fim deste semestre. Ao todo, estão previstos oito encontros no Lar São Vicente, durante o período da tarde.