Eni Barcelos de Carvalho comemorou seu aniversário e, ao invés de presentes, solicitou doações para as instituições

publicado em 26/11/2019

Cerca de 450 quilos de alimentos foram entregues para o Hospital votuporanguense, beneficiando centenas de pacientes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Todo aniversário traz reflexões e desejos de uma nova idade ainda mais especial. A família e os convidados se unem para celebrar a vida. No caso do pecuarista Eni Barcelos de Carvalho, a solidariedade foi a atração da festa.Eni organizou uma feijoada em Riolândia para comemorar seu aniversário. Ao invés de presentes, solicitou doações para instituições. O resultado foi impressionante e movimentou toda a cidade.A iniciativa do aniversariante possibilitou ajuda para o asilo, centro espírita e Santa Casa, todas de Riolândia. O nobre gesto de Eni ultrapassou o limite do município, chegando até Votuporanga.Cerca de 450 quilos de alimentos foram entregues para o Hospital votuporanguense, beneficiando centenas de pacientes. “Sei que muitas pessoas de Riolândia passam por atendimento na Instituição, então quis contribuir também”, afirmou o aniversariante.Os mantimentos foram encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Estamos muito agradecidos pela contribuição de Eni. Ele fez uma festa totalmente solidária, voltada para aqueles que mais necessitam. Nós, da Santa Casa, ficamos honrados de fazer parte desta seleta lista. Que mais pessoas possam seguir seu exemplo, de mudar a realidade de sua cidade, plantando a generosidade e amor”, disse o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.