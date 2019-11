Amanda Castanheira esteve em Foz do Iguaçu, no XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral

publicado em 07/11/2019

Os profissionais da Santa Casa de Votuporanga não param de buscar conhecimento (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Os profissionais da Santa Casa de Votuporanga não param de buscar conhecimento. A nutricionista da Instituição, Amanda Castanheira, marcou presença no XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral, realizado no final de outubro, em Foz do Iguaçu.A ideia central do Congresso foi promover a inserção e integração de todos os envolvidos em um ambiente planejado de auditórios, stands e, claro, o evento social.Foram abordados temas como nutrição clínica e hospitalar até a qualidade de vida, passando por funcionalidade, atividade física e estratégias de alimentação mais adequadas para cada indivíduo.Amanda enfatizou a importância de estar nestes congressos. “São momentos para troca de experiências e atualização do conhecimento. Instituições de todo o Brasil estavam representadas, em um evento da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN) destinado às últimas diretrizes do cuidado Multidisciplinar ao paciente crítico. A Santa Casa não poderia estar de fora, a fim de potencializar ainda mais nosso serviço”, ressaltou.