Direto dos estúdios da 94,7 FM, cantora de Rio Preto falou sobre a carreira e os projetos futuros

publicado em 05/11/2019

Com 15 anos de carreira e cinco anos no mundo do sertanejo, Nathy Lima se apresenta em vários eventos (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNesta terça-feira (05), a Cidade FM recebeu a cantora Nathy Lima para uma entrevista. Sua carreira começou na Banda Tema Tropical, onde ficou por 12 anos e se consolidou como cantora nas noites de Rio Preto e região.Há cinco anos investindo na carreira solo como sertaneja, a cantora rio-pretense, moradora de Bady Bassitt, Nathy Lima, lançou recentemente sua primeira música: ‘Amor à Moda Antiga’. Atualmente já engatou outro hit com "Baladeira". E ela conta que vem muito mais por ai.No ano passado, a cantora participou de um festival de música sertaneja. “Eu levei o primeiro lugar no prêmio com a música ‘24 horas de amor’ e eu faturei a gravação do meu DVD acústico Nathy Lima na Sala”, disse.Com 15 anos de carreira e cinco no mundo sertanejo, Nathy Lima se apresenta em vários eventos. “Aqui em Votuporanga eu já fiz várias formaturas, comecei a fazer show na época de bandas debaile e depois que fui pro sertanejo. Fiz muitos bares, aqui em Votuporanga eu me sinto em casa”, explicou.A cantora comentou que Rio Preto facilita a logística para trabalhar no Brasil inteiro. “O pessoal está fazendo um trabalho pesado na divulgação do meu EP e em 2020 vamos cantar no Brasil inteiro”, contou entusiasmada.O mundo da música foi dominado pelo público masculino, mas quebrando os paradigmas a cantora afirma que a mulherada dominou. “Essas personalidades femininas vieram para fortalecer a vontade de cantar. Quando eu comecei no sertanejo ainda não tínhamos nenhuma referência a nível nacional, eu conhecia Maiara e Maraisa, mas ainda não eram conhecidas, hoje em dia o espaço começou a ficar ainda maior para as meninas cantar o sertanejo”, finalizou.