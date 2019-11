O sorteio foi realizado na manhã deste domingo, dia 10; foram sorteados quatro prêmios e 30 giros da sorte

publicado em 11/11/2019

Foram sorteados quatro prêmios e 30 giros da Sorte (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma moradora de Valentim Gentil teve uma surpresa muito agradável na manhã deste domingo. É que Maria Conceição Paixão Almeida comprou uma cartela (nº 216.503) do Saúde CAP, na Bicicletaria Mentiroso, e faturou o principal prêmio desta edição, que teve o sorteio realizado neste domingo e transmitido ao vivo pela Record.Nesta edição, foram sorteados quatro prêmios, sendo no primeiro sorteio o valor de R$ 5 mil, no segundo R$ 10 mil, já no terceiro foram R$ 15 mil e no quarto sorteio foram R$ 500 mil.Maria Conceição, que faturou meio milhão, mora na rua Antônio Carlos de Marchi, no bairro Jardim Barretos, em Valentim Gentil. Além dela, uma moradora de Votuporanga também faturou um dos prêmios sorteados neste domingo.Maria do Socorro Ferreira Sobrinha Souza também comprou uma cartela (nº 236.965) do Saúde CAP, participou e ganhou o primeiro prêmio: R$ 5 mil. A contemplada mora na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. Já os demais prêmios foram para o município de São José do Rio Preto.Além dos prêmios, também foram sorteados o Giro da Sorte. Desta vez, foram sorteados 30 prêmios no valor de R$ 5 mil. Maria Cristina Grippi Fiorentino, moradora do bairro Santa Luzia, de Votuporanga, foi uma das ganhadoras.Os demais prêmios do Giro da Sorte foram sorteados para as cidades de Três Fronteiras, Olímpia (duas vezes), Turiuba, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, São José do Rio Preto (oito vezes), Catanduva (quatro vezes), Mirassol (duas vezes), Santa Adélia, Orindiuva, Pindorama, Irapuã, Monte Aprazível, Potirendaba (três vezes) e General Salgado.