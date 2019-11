Realizado pelas graduações em Gastronomia e Nutrição, curso será disponível à comunidade; inscrições já estão abertas no site

publicado em 11/11/2019

Montagem de lancheira saudável será tema de workshop da UNIFEV (Foto: Divulgação)

No dia 30 de novembro, as graduações em Gastronomia e Nutrição da UNIFEV realizarão um workshop de montagem de lancheiras saudáveis. O curso ocorrerá no período da manhã, das 08h ao meio-dia, no Laboratório de Gastronomia do Campus Centro.Para a coordenadora das graduações, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Teline, lutar contra o consumo excessivo de alimentos industrializados é uma necessidade. “Montar as lancheiras das crianças com mais saúde e criatividade é um cuidado que todos os pais conseguem ter com facilidade. Isso ajuda a evitar patologias, como a obesidade infantil, por exemplo”, destacou.O investimento é de R$30, que pode ser pago em até 2 parcelas. A comunidade pode se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/lanchesaude, até o dia 27 de novembro. Alunos da Instituição ainda têm a opção pelo Portal, durante o mesmo período.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.