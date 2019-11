A iniciativa conta com a parceria da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, do jornal A Cidade, entre outros parceiros

publicado em 08/11/2019

Professor-doutor Daniel Carreira Filho, Eleni Nunes, diretora de Marketing da Faculdade Futura, e Fábio Ferreira, diretor da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o objetivo de incentivar a leitura entre os estudantes, a Faculdade Futura desenvolve um projeto que distribui jornais em 30 escolas de 18 municípios da região. A iniciativa conta com a parceria da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, do jornal A Cidade, entre outros parceiros.O professor-doutor Daniel Carreira Filho, diretor-acadêmico da Faculdade Futura, e Eleni Nunes, diretora de Marketing da Faculdade Futura, estiveram ontem na Cidade FM para falar sobre o projeto.Conforme os idealizadores, a primeira edição nasceu de um ideal grandioso: “romper as barreiras que existem entre o meio acadêmico e a comunidade em que se insere, possibilitando o protagonismo dos diversos atores por meio da socialização de suas ideias, nos diferentes campos do conhecimento”.Daniel lembrou que a ideia surgiu há um ano e um mês, exatamente na Cidade FM, quando ele conversou com diretor da emissora, Fábio Ferreira, sobre a iniciativa. “Está aqui, o filhote nasceu, com todo esse envolvimento, e não é criação do professor Daniel, mas de um grupo de pessoas”, contou.O doutor destacou a importância do dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Netto, para que o projeto fosse concretizado. “Ele se mostrou muito receptivo para que esse jornal fosse entregue nas escolas, porque era um desejo antigo dele. Sem ele, esse projeto não seria realizado. Muito obrigado, Duran”, falou.A publicação conta com textos de temas atuais e relevantes escritos por professores de ensino público, da rede pública, estudantes, entre outros. “Por isso a capa do jornal tem um quebra-cabeça, porque ele é a união de muitas pessoas que entendem que a leitura é a principal fonte de informação humana”, destacou.Daniel ressaltou ainda que esse mecanismo, colocado na mão de todos os professores e alunos, pode se tornar um excelente meio de formação complementar aos estudantes do ensino médio. O jornal deve começar a ser distribuído a partir de segunda-feira (11). A primeira edição ainda não tem nome, porém sugestões podem ser enviadas para o e-mail