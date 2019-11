O humorista estará neste sábado, dia 9, na Cidade FM para uma entrevista a partir das 12h

publicado em 08/11/2019

O humorista estará neste sábado (09) na Cidade FM para uma entrevista sobre seu espetáculo (Foto: Divulgação)

Da redação

Com um humor sem frescuras e cheio de atuação, Marcus Cirillo se apresenta neste sábado (09), às 21h, no Votuclube, ‘Caba Não Mundão’ é o novo trabalho do humorista que não aposenta o chapéu e o cinto e contará uma nova etapa da vida do humorista.

No ramo da comédia stand up há mais de seis anos, o criador do Circuito de Comédia Riso com Farofa e destaque no Prêmio Multishow de Humor promete que a risada é garantida. O espetáculo tem a duração de uma hora e quinze minutos.

Marcus Cirillo faz rir tanto os "Homens do Campo" como os da cidade grande. Após a apresentação do humorista, o cantor Rodrigo Olih fará seu show no local. O evento contará com venda de bebida e comida, com um cardápio que servirá comida de boteco, e com bebidas variadas: chopp artesanal, cerveja, caipirinha, água e refrigerante.

O portão será aberto às 20h e a apresentação terá início às 21h. Os ingressos no valor de R$45,00 podem ser adquiridos nos pontos de vendas: Loja 775, Carne Nobre e Kamila Doces e Festa até às 17h e no Guinche Web até às 12h.