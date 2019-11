A Fundação Educacional de Votuporanga inaugurou na manhã deste sábado o espaço com mais de 2 mil m² de área construída

publicado em 09/11/2019

Diversas pessoas participaram da inauguração do novo espaço de convivência na manhã deste sábado (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brRepresentantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário participaram, na manhã deste sábado, da inauguração do novo espaço de convivência do Colégio Unifev, na Cidade Universitária, iniciativa da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).O prefeito João Dado, o vereador Daniel David (representando a Câmara Municipal), o juiz Sergio Martins Barbatto Junior, entre outras lideranças locais participaram da inauguração.De acordo com a FEV, o local foi planejado para garantir o bem-estar e a segurança dos alunos, inclusive, durante a espera pelos pais ao final do período de aulas. Com uma área útil total de 2.518,85 m², as instalações contam com praça de espera coberta, novo pátio, escada com rampa acessível e uma passarela que dá acesso aos blocos 04, 05, 07 e 08. No espaço, os alunos também têm à sua disposição uma fonte interativa seca (estilo túnel), além de cantina e banheiros exclusivos.Celso Penha Vasconcelos, diretor-presidente da FEV, reforçou o compromisso da mantenedora em promover as melhorias necessárias, administrando, com transparência, os recursos em prol do ensino oferecido. “Após entregar a última etapa do Complexo Poliesportivo, em setembro, focamos nas obras do Colégio Unifev. Nesta reta final do semestre, o sentimento é de dever cumprido. Obrigado pela dedicação e esforço de toda a Diretoria da FEV, da Reitoria da Uunifev e, claro, da equipe da Escola, representada pela Dona Terezinha”, finalizou.Segundo a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana do Carvalho Amaral, esta é uma mudança muito aguardada por todos os alunos e familiares, uma vez que, a partir de agora, eles terão mais conforto e segurança no dia a dia. “A infraestrutura oferecida pela Escola também é parte fundamental no desenvolvimento dos estudantes. Aqui, eles passam a maior do tempo e aprendem a conviver em sociedade, com liberdade e respeito aos colegas e ao meio ambiente”, afirmou.