Educação Financeira é tema de encontro na ACV, nesta quinta-feira

Com vagas limitadas, bate-papo com consultor da Sicoob Credlíder terá dicas e técnicas que ajudarão no crescimento do faturamento das empresas

publicado em 18/11/2019

Entre os assuntos a serem discutidos, novas ações que podem ajudar a diminuir os gastos, gerando crescimento nos ganhos (Foto: Reprodução)



Entre os assuntos a serem discutidos, novas ações que podem ajudar a diminuir os gastos, gerando crescimento nos ganhos. O bate-papo será com o consultor da Sicoob Credlíder Lucio dos Santos Faria.



“Essa é uma importante oportunidade para repensar o que está sendo feito e encontrar novas estratégias que podem agregar ainda mais resultado para as empresas”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.



A gestão e educação financeira estarão em destaque nesta quinta-feira (21/11), às 8h30, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga - ACV. O encontro promovido pela entidade e Sicoob Credlíder tem vagas limitadas e ajudará empresarios a aumentar o faturamento, com técnicas e dicas práticas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site (www.acvnet.com.br/inscricao).

