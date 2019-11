Programação contará com dança, música, teatro, poesia e outras atividades culturais; evento é aberto à comunidade

publicado em 19/11/2019

Curso de Pedagogia da UNIFEV realiza evento alusivo ao Dia da Consciência Negra (Foto: Unifev)

O curso de Pedagogia da UNIFEV realizará, amanhã (20), um evento alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra (comemorado na mesma data). Anualmente realizada pela graduação, a iniciativa tem o objetivo de homenagear a cultura afro com diversas manifestações artísticas e culturais.A programação contará com atividades diversas realizadas pelos alunos e professores da Pedagogia. Entre elas, reflexões sobre o tema, danças, músicas, poesias, teatro, indicação de biografias e a leitura do histórico discurso I Have a Dream (Eu tenho um sonho), do ativista político norte-americano Martin Luther King (in memoriam).Na oportunidade, os presentes também poderão degustar, ao final do evento, a feijoada. O prato, que é típico da cultura brasileira, foi criado pelos africanos escravizados no período colonial.De acordo com a docente responsável pelo projeto, Profa. Ma. Rosalina Alves da Silva Malzone, a comemoração é uma forma de refletir criativamente sobre as contribuições culturais dos negros à nação brasileira. “Dessa forma, abrimos os olhos para as posturas preconceituosas do dia a dia e desconstruímos as generalizações atribuídas ao negro pela sociedade”, esclareceu.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.