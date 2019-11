Dia 30 de novembro o concurso irá eleger o melhor bolo da Cidade

publicado em 01/11/2019

O concurso “A Nova Dona do Pedaço” será realizado no dia 30 de novembro no Café dos Três (Foto: Divulgação/A Cidade)

Da redação

Em A Dona do Pedaço, a personagem Maria da Paz faz o maior sucesso com as suas receitas de bolos. Embalando nessa novidade, o jornal A Cidade e rádio Cidade FM realizará o concurso "A Nova Dona do Pedaço" no dia 30 de novembro.

Para incentivar a criatividade na hora de cozinhar, as concorrentes terão que mandar suas receitas para se inscrever no concurso. A inscrição é feita no site do jornal A Cidade, na qual é necessário colocar os dados pessoais, o nome da receita, os ingredientes e também o modo de preparo até o dia 22 de novembro.

No dia 30 de novembro, no Café dos Três em Votuporanga, as três melhores receitas serão apresentadas para cinco jurados, entre eles a presença do digital influencer Juliano Bombom está confirmada.

A Cidade FM presenteará os participantes com fogão, batedeira, liquidificador, kit bolsa, kit confeiteira, ferro de passar, panela de pressão, entre outros prêmios.

O concurso conta com o patrocínio da Mar Rio, Chita de Luxo, Magrass, Lê Calçados/Simone enxovais, Dr. Home, Mil Utilidades, Ótica Titanium, Kamilla Doces e Festas, Móveis Popular, Mercadão dos óculos, Oral Sin, THP e Farmácia Santa Luzia, Dagi Csméticos, Dia a Dia tem presentes, Fukkatsu Sa Semasu, Carol Sobrancelharia. Ao todo, 18 patrocinadores ajudam na realização deste concurso.

As inscrições do concurso é gratuítas e podem ser feitas pelo site www.acidadevotuporanga.com.br/concurso . O concurso será no Café dos Três, na avenida Antonio Frederico, nº 2190, dia 30 de novembro, a partir das 09h. (Colaborou: Lígia Ruiz)