No dia 07 de dezembro a dupla realizará um grande show na cidade com a turnê Gilberto e Gilmar 40 anos

publicado em 12/11/2019

Para participar do sorteio do café da manhã com Gilberto e Gilmar, é preciso ficar ligadinho na programação da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã de amanhã (13), a Cidade FM recebe a dupla Gilberto e Gilmar. A rádio 94.7FM sorteará 15 ouvintes para acompanhar a visita dos cantores, às 10h, e tomar um delicioso café da manhã na companhia dos artistas.

Entre os maiores sucessos de Gilberto e Gilmar estão: Assino com X; Música da Saudade, Só mais uma vez, Nóis Não Vive Sem Muié, Quebrando Tudo, Capa de Revista, Luz do amanhecer, entre outras.

Gilberto e Gilmar nasceram na cidade de Rinópolis, no interior do Estado São Paulo.



Por ter uma carreira cheia de sucesso, a dupla “Gilberto & Gilmar” é uma das duplas mais importantes para a música sertaneja, fazendo parte da inovação e da evolução deste gênero. Hoje, os artistas viajam com sua equipe e banda “Capa de Revista”, fazendo shows pelo país.

Para participar do sorteio do café da manhã com Gilberto e Gilmar, é preciso ficar ligadinho na programação da Cidade FM e participar da promoção para ser um desses ouvintes sorteados.