Ludmilla foi eleita a Cantora do Ano e Dilsinho, o Cantor do Ano; os dois já estão confirmados no carnaval de Votuporanga

publicado em 01/11/2019

Cantores já confirmados no carnaval votuporanguense 2020 agradaram em cheio aos jurados do 26º Prêmio Multishow (Foto: Comunicativa)

Cantores já confirmados no carnaval votuporanguense 2020 agradaram em cheio aos jurados do 26º Prêmio Multishow, realizado na noite desta terça-feira (29/10). Seis atrações que compõem a grade do Oba estiveram em destaque na premiação, sendo elas Ludmilla, Anitta, Kevinho, Dilsinho, Atitude 67 e Zé Neto e Cristiano.Ludmilla foi a grande estrela da noite, com dois prêmios e virou o centro das atenções. O pagodeiro Dilsinho levou o troféu de Cantor do Ano. Zé Neto & Cristiano recebeu o prêmio de Melhor Dupla do Ano. Atitude 67 foi eleito o Grupo do Ano. A música Chiclete do Ano foi “Onda Diferente” premiando Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho. Anitta e Kevinho ganharam pelo Clipe TVZ do ano com o single Terremoto.“Eu queria agradecer a Deus. Se você é uma mulher periférica, acredite nos seus sonhos, não duvidem, não deixem ninguém dizer o que vocês vão fazer. Lutem como uma garota!”, discursou a cantora Ludmilla, bastante emocionada.Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, estão confirmados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. Para o palco, a organização anunciou Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Ludmilla, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e Monobloco.O Prêmio Multishow de Música Brasileira (PMMB) é a maior premiação musical brasileira, realizada anualmente pelo canal Multishow, cuja primeira edição ocorreu em 1994 com o intuito de premiar os melhores do ano da música brasileira através de votação da sua audiência e (a partir de 2011) de um júri especializadoConsulte mais informações e endereços de pontos de venda do Oba em www.obafestival.com.brCantor do anoDilsinho – VENCEDORFerrugemGabriel DinizGusttavo LimaWesley SafadãoCantora do anoLudmilla – VENCEDORAAnittaIvete SangaloIZAMarília MendonçaMúsica do anoAtrasadinha – Felipe Araújo part. Ferrugem – VENCEDORESDona de Mim – IZAJenifer – Gabriel DinizPéssimo Negócio – DilsinhoTodo Mundo vai Sofrer – Marília MendonçaFiat Argo ExperimenteLagum – VENCEDORESDuda BeatJãoMalíaVitãoShow do anoMarília Mendonça – VENCEDORABaianaSystemGusttavo LimaThiaguinhoTribalistasGrupo do anoAtitude 67 – VENCEDORESBaianaSystemMelimSorriso MarotoTurma do PagodeMúsica Chiclete do anoOnda Diferente – Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho – VENCEDORAAtrasadinha – Felipe Araújo part. FerrugemBola Rebola – Anitta, Tropkillaz e J. Balvin part. MC ZaacJenifer – Gabriel DinizMedley da Gaiola – MC Kevin o Chris e DennisDupla do anoZé Neto & Cristiano – VENCEDORESAnavitóriaJorge & MateusMatheus & KauanSimone & SimariaClipe TVZ do anoTerremoto – Anitta & Kevinho – VENCEDORESVingança – Luan Santana ft Mc KekelAmor Bandido – Lexa e MC KekelBem Pior Que Eu – Marília MendonçaGarupa – Luísa Sonza, Pabllo VittarCategorias SuperjúriCanção do ano“Hoje Eu Vou Parar na Gaiola” (MC Livinho part. DJ Rennan da Penha) – VENCEDORES“Amarelo” (Emicida part. Majur e Pabllo Vittar)“Sulamericano” (BaianaSystem)Disco do ano“Abaixo de Zero: Hello Hell” (Black Alien) – VENCEDOR“Ladrão” (Djonga)“O Futuro Não Demora” (BaianaSystem)Revelação do anoDuda Beat – VENCEDORAMc ThaJosyara