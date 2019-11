Gustavo Sanches se inscreveu e foi chamado para se apresentar na atração, que é comandada por Gugu Liberato

publicado em 06/11/2019

Gustavo Sanches estará nesta quarta-feira no Canta Comigo 2, que vai ao ar a partir das 23h na Record (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade))

Da redaçãoO programa Canta Comigo, comandado por Gugu Liberato, dá espaço para artistas dos mais diversos estilos em performances individuais ou em grupo que prometem mostrar todo o talento no palco para disputar um prêmio de R$ 300 mil.O objetivo dos participantes é impressionar os 100 jurados que compõem um dos maiores painéis já vistos na TV. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue. Um jurado em pé equivale a um ponto somado.No ano passado, quem participou do reality foi o cantor votuporanguense Joab Fontes. Já no programa Canta Comigo 2 deste ano, quem participou da disputa foi o cantor Gustavo Sanches, de 18 anos, morador de Votuporanga. O jovem votuporanguense faz shows na cidade e também na região do noroeste paulista.Segundo Gustavo ao A Cidade, por conta da participação de Joab, o artista foi incentivado pelo amigo para se inscrever no programa, sendo chamado para participar da seleção e fazer parte do elenco do Canta Comigo 2.“Imagina só, dentro de milhares e milhares de inscrições pelo Brasil, você for selecionado para a seletiva e depois você passar para ir até o programa e ainda na primeira fase ir para a repescagem, é sinal de que as coisas estão caminhando muito bem”, finalizou.O cantor mostrará todo seu talento nesta quarta-feira, a partir das 23h, no programa Canta Comigo 2 na Record.(Colaborou: Lígia Ruiz)