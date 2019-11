Com a aprovação da proposta, poderão ser dados os próximos passos para a construção de casas para o desfavelamento do Matarazzo

publicado em 12/11/2019

Na noite de ontem foi realizada a 40ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs vereadores aprovaram na noite desta segunda-feira um projeto do Poder Executivo sobre normas a serem adotadas nos loteamentos de interesse social promovidos pelo poder público para populações de baixa renda, especialmente às vulneráveis e sob risco. Com a aprovação da proposta, poderão ser dados os próximos passos para a construção de casas para o desfavelamento do Matarazzo.Por conta da votação do orçamento de 2020, o tempo destinado à fala dos vereadores foi mais curto – somente 30 minutos. Primeiro a usar a tribuna, o vereador Wartão (PSB) apresentou um Voto de Congratulação a André Bençal Indalécio, figura bastante conhecida na cidade e que atuou por décadas em uma lotérica na região central do município. Ele recebeu a honraria na companhia de familiares durante a sessão ordinária.Dr. Ali (PV) reclamou da atuação do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo). Na visão dele, os cidadãos pagam, mas os serviços continuam ruins. O parlamentar também reclamou sobre a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Hery Kattwinkel (PTC) contou que os aparelhos de ar-condicionado do Laboratório Municipal estavam com problema, mas que o problema já foi resolvido.Chandelly Protetor (PTC) reclamou da falta de iluminação pública em algumas ruas nas proximidades das instalações do shopping.Também na noite deesta segunda-feira foi aprovada a proposta do Poder Executivo que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020.Foi aprovada ainda a concessão de Insígnia de Honra ao Mérito a Edilberto Nunes da Silva. A proposta é do vereador Hery Kattwinkel.