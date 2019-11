A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira, no perímetro urbano de Votuporanga, próximo a Polícia Rodoviária

publicado em 07/11/2019

M.S.O, de 15 anos, será sepultado às 17h desta quinta-feira, no Cemitério Jardim das Flores (Foto: Reprodução/Facebook)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, na rodovia Euclides da Cunha, onde um adolescente de 15 anos teria morrido após cair da passarela, existente próximo a Polícia Rodoviária de Votuporanga e da Unifev, e ser atropelado por um veículo.Segundo informações preliminares, o jovem identificado como M.S.O teria aparentemente pulado do alto da passarela e caído na pista de rolamento, sendo atropelado por um veículo que seguia no sentido Votuporanga-Fernandópolis.Ainda conforme as informações, por conta de a passarela ser toda fechada nas laterais por grades, a hipótese é que o adolescente teria subido no local pela parte externa. Em tese, pelo formato da passarela, não teria a possibilidade do adolescente ser arremessado do local.O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, estiveram no local para atender a ocorrência e constataram o óbito do adolescente.A polícia esteve no local e localizou uma bicicleta no alto das escadas do canto direito da passarela. Após o registro da ocorrência, a polícia irá investigar as causas do acidente e como o jovem teria sido atingido por um veículo na rodovia.M.S.O residia no bairro Estação, na zona Sul de Votuporanga. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal(IML) e após liberado para a família. O velório será realizado no Velório Municipal e o sepultamento ocorre nesta quinta-feira, às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.