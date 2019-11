A primeira colocação do evento ganhará um jantar em uma pizzaria com acompanhante, juntamente com um kit camiseta e almofada

publicado em 12/11/2019

O Votu Otaku Fest contará com a presença da dubladora, Úrsula Bezerra (Foto: Divulgação)

Da redaçãoO Votu Otaku Fest surgiu da constatação de que muita gente do interior não consegue ter acesso aos grandes eventos da cultura geek, como os que ocorrem em São Paulo. Com cinco anos de existência, o evento é voltado para a cultura otaku, geek, nerd, games e fãs de histórias em quadrinhos.A Cidade FM é mais uma vez parceira da festa, que será realizado neste feriado, dia 15, no salão social do Assary Clube de Campo, das 10h às 18h. A entrada no local custa R$ 20 e 1 kg de alimento não perecível. Parte da renda será revertida para o Recanto Tia Marlene.A palavra otaku é um termo usado no Japão e outros países para designar os fãs de animes e mangás. O termo pode ser utilizado também para designar uma pessoa que tenha um tipo de hobbie e seja fã em grande excesso.O Votu Otaku Fest contará com a presença da dubladora, Úrsula Bezerra, principalmente conhecida como a voz dos personagens Goku criança, do anime Dragon Ball e do Naruto Uzumaki, personagem do anime Naruto.De acordo com o organizador do evento, Daniel Alves, em entrevista para Cidade FM, a faixa etária é liberada, mas menores de 12 anos só entram acompanhados de um responsável e associados do Assary não pagam a entrada. “O importante do evento é a pessoa ir para se divertir, relembrar a infância, conhecer a dubladora e um pouco da cultura K-pop e da cultura Cosplay”, explicou o organizador.A primeira colocação do evento ganhará um jantar em uma pizzaria com acompanhante, juntamente com um kit camiseta e almofada. O segundo lugar e o terceiro ganharão um kit de camiseta e também de almofadas.As inscrições podem ser feitas no dia do evento, próximo ao palco do salão do Assary. Os convites antecipados podem ser adquiridos pelo valor de R$ 15 nos pontos de venda: Ponto X Games e também na Rock X.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone de contato, o (17) 98115-4725.(Colaborou Lígia Ruiz)