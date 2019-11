Foram destinadas mesas e cadeiras para os pacientes internados da Pediatria; provedor agradeceu a iniciativa

publicado em 19/11/2019

A iniciativa surgiu de um trabalho voluntário (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens”. Assim é o versículo de Colossenses 3:23, que é seguido pela 1ª Igreja Batista de Votuporanga.A Igreja destinou recentemente mobílias para a Brinquedoteca da Santa Casa de Votuporanga, como forma de ajudar ainda mais na recuperação de crianças internadas. Foram doadas três mesas e oito cadeiras.A iniciativa surgiu de um trabalho voluntário. “Eu e minha esposa Mailda Perpétua Gambin Marques notamos a necessidade em nossas visitas. O local foi reinaugurado neste ano, com um novo layout, e estas mobílias irão colorir ainda mais a Brinquedoteca. Nossos irmãos colaboraram com o investimento”, contou Alvimar Marques, um dos voluntários.Ele falou da vivência da Igreja no Hospital. “Fazemos culto e visitas nos leitos, porque temos como exemplo os ensinamentos de Cristo que se preocupa com o próximo de forma integral (espiritual, física e emocional). A Santa Casa realiza um trabalho abençoado, atendendo nossa cidade e região e temos vários membros atuando como voluntários em diferentes setores na Instituição. Nosso sentimento é de gratidão a Deus e ao Hospital por nos permitir a bênção de servir”, complementou.O pastor presidente Edvalter Bonfim Francisco destacou o compromisso de servir ao próximo. “A palavra de Deus revela a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Quando entendemos o Jesus, da cruz, compreendemos que salvação não é alimentar espírito de religiosidade, olhando somente para nós e não vermos a necessidade dos outros. A agenda tão lotada do dia a dia faz com que muitas oportunidades em que Deus quer te usar passem despercebidas. Precisamos ser a diferença na vida das pessoas. Nosso ato aqui é pequeno, mas de grande amor”, disse.O provedor Luiz Fernando Góes Liévana agradeceu a iniciativa. “Vários voluntários nossos frequentam a Igreja Batista e praticam a solidariedade e amor diariamente. São pessoas abnegadas, dispostas a contribuir nas nossas rotinas sejam no acolhimento, na recepção, nas visitas religiosas, na humanização de nossos atendimentos. Estes móveis alegraram ainda mais nossa Brinquedoteca, a fim de que nossas crianças possam se divertir durante a internação”, finalizou.