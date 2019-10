A informação é do presidente da Amop (Associação do Municípios do Oeste Paulista), Liberato Rocha Caldeira

publicado em 15/10/2019

Glademir Aroldi (presidente da CNM) e Liberato Caldeira, presidente da Amop, em recente reunião em Brasília-DF (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será beneficiada com mais de R$ 4 milhões da chamada Cessão Onerosa do pré-sal, recursos destinados pelo Governo Federal para serem aplicados em obras ou previdência. A informação é do presidente da Amop (Associação do Municípios do Oeste Paulista), Liberato Rocha Caldeira.Liberato explicou que essa verba deve ser liberada até maio do ano que vem e o valor que cada cidade receberá depende do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Votuporanga vai receber R$ 4.323 milhões; Valentim Gentil, R$ 1.152 milhão e Álvares Florence, R$ 864.691. “Nós da Amop, a APM (Associação Paulista de Municípios) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM) trabalhamos forte por essa conquista, mas valeu a pena”, destacou o presidente.Segundo ele, os deputados federais queriam que esses recursos ficassem com eles para que fossem destinados como emendas aos municípios. “Mas não, isso será distribuído de acordo com o FPM, então é uma grande conquista do municipalismo brasileiro, porque esse recurso é uma salvação para os prefeitos fecharem as contas no ano que vem”, ressaltou Liberato.Na semana passada, o presidente da Amop esteve em Brasília-DF, onde participou de uma reunião com Glademir Aroldi, presidente da CNM. Na oportunidade foram tratadas melhorias para os municípios da região.