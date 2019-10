Cidade-sede nas últimas três edições, Votuporanga deve ficar de fora da lista de municípios que irão receber a competição

publicado em 29/10/2019

Votuporanga sempre recebeu bom público nas edições em que sediou a Copa São Paulo (Foto: Rafael Bento/ CAV)

Fábio FerreiraDepois de ter sido cidade-sede por três anos consecutivos da Copa São Paulo de Futebol Junior, a maior competição de futebol de base do mundo, Votuporanga não deve receber a competição na edição de 2020. O alto custo para sediar a competição fez com que o Clube Atlético Votuporanguense manifestasse a Federação Paulista de Futebol a intenção de ser convidado a participar do torneio em outra cidade-sede.De acordo com informações, o custo para sediar a competição ultrapassa as cifras de R$ 100 mil. Nos últimos anos o montante foi dividido entre o Clube Atlético Votuporanguense, Prefeitura e iniciativa privada, através de patrocinadores. Foi assim que Votuporanga acabou sendo sede de grandes equipes como o Grêmio-RS, Internacional-RS e Athletico-PR, entre outros.A definição das cidades-sedes e clubes participantes será revelado nas próximas semanas pela Federação Paulista de Futebol. Caso o município não receba mesmo a competição, o CAV deverá constar no grupo que jogará na cidade de Tanabi, que estará de volta a competição em 2020 como cidade-sede. Mirassol e Rio Preto são outros municípios que nos últimos anos deixaram de receber a Copinha.A equipe sub-20 da Votuporanguense, que tem no comando o técnico Rainer Oliveira, ex-auxiliar-técnico do profissional, treina desde setembro com seu plantel no CT do Bolão em Mirassol. O time tem marcado amistosos com equipes da região já visando uma preparação para a Copa São Paulo 2020.