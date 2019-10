Processo seletivo foi realizado, simultaneamente, nas cidades de Votuporanga, Iturama - MG e Paranaíba - MS

publicado em 28/10/2019

A UNIFEV realizou, na tarde do último domingo (dia 27), o seu tradicional Processo Seletivo de outubro, que garantirá o ingresso na Instituição em 2020. A prova aplicada, simultaneamente, nas cidades de Votuporanga (Cidade Universitária), Iturama-MG (Colégio Objetivo) e Paranaíba – MS (Colégio Anglo), reuniu, ao todo, mais de 1 mil candidatos vindos de diferentes estados do País.Neste ano, os familiares acompanhantes dos futuros alunos, que realizaram a prova em Votuporanga, foram recepcionados no Auditório da Cidade Universitária, pelo Reitor e a Pró-Reitora, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Profa. Dra. Encarnação Manzano (respectivamente); pelo Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi; coordenadores dos cursos de graduação e colaboradores do Centro Universitário de Votuporanga. Na sequência, os visitantes tiveram a oportunidade de participar de um tour pelas instalações da Cidade Universitária, passando pelo laboratório das Engenharias e pelos recém-inaugurados Hospital Veterinário de Ensino e Complexo Poliesportivo.Quem gostou de toda a infraestrutura do campus foi a Danieli Fernanda Cardoso, da cidade de Jales, que trouxe a sua filha Maria Eduarda Cardoso, 16 anos, para prestar a prova como trainee para a graduação em Publicidade e Propaganda. “A Maria voltou para casa encantada com as possibilidades da profissão depois da Mostra. Nossa família é muito participativa, por isso ficamos muito felizes em ter conhecido toda a infraestrutura oferecida pela Instituição”, disseA estudante Ana Flávia de Almeida Rosa, 17 anos, do município de Estrela da Barra–MG, que fica a 80 km de Iturama-MG, local escolhido para fazer o processo seletivo, falou que sempre teve o sonho de estudar Farmácia. “Estou muito animada com a possibilidade de ingressar na UNIFEV. Espero conseguir um ótimo desempenho no Vestibular”.Quem também aproveitou a chance para garantir o futuro foi a Júlia Castilho Brunca, 17 anos, de Estrela D’Oeste, que contou não ter tido dúvidas ao escolher a Instituição. “Desde que visitei o Centro Universitário de Votuporanga na Mostra fiquei decidida pelo curso de Engenharia Mecânica. Tenho amigos que estudam por aqui e gostam muito!”, destacou.Para o Reitor, o sentimento é de gratidão ao receber os futuros universitários e seus familiares. “Quero agradecer a todos pelo voto de confiança depositado em nosso trabalho. O objetivo é que no ano que vem todos que tenham participado de nosso Vestibular voltem como calouros, para que mais tarde tornem-se excelentes profissionais formados pela UNIFEV”, finalizou.Para conferir o gabarito na íntegra, acesse o site: www.unifev.edu.br/gabarito2020.