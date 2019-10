Parque da Cultura vai receber uma extensa programação para o 9º Festival Literário de Votuporanga

publicado em 04/10/2019

Vem aí o FLIV 2019: evento será de 19 a 27 de outubro (Foto:Comunicativa Imprensa e Eventos)

Considerado um dos maiores eventos multiculturais do Brasil, vem ai a nova edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV. O evento será de 19 a 27 de outubro no Parque da Cultura “Prof.ª Adoração Esteves Garcia Hernandez” com atividades totalmente gratuitas à população. É uma realização da Prefeitura de Votuporanga e Governo do Estado, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com apoio de diversas empresas e instituições.São esperados visitantes de diversos municípios paulistas interessados em conferir os nove dias de uma intensa programação com oficinas, mesas de debate, encontro com autores, sessões de contação de histórias, comercialização de livros, além de espetáculos de teatro, dança e música.“Em oito anos de realização, o FLIV se consolida no calendário de eventos artísticos nacionais, seja pela sua trajetória de sucesso, seja pelo seu compromisso com a formação de público, tanto para a literatura quanto para as demais linguagens, sempre tendo em vista a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento”, destaca a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Silvia Stipp.Em 2018, cerca de 80 mil pessoas passaram pelo Parque. Ao todo, foram realizadas 273 atividades gratuitas, contabilizando mais de 122 horas de atrações culturais e artísticas. Durante o evento, foram recebidas dezenas de caravanas escolares, vindas de mais de 60 cidades do Estado.Já passaram pelo festival renomados escritores, como Alice Ruiz, Alice Sant’Anna, Amara Moira, André Dahmer, Anderson Novello, Antônio Cícero, Chacal, Cristóvão Tezza, Daniel Minchoni, Humberto Werneck, Ignácio de Loyola Brandão, Ivana Arruda Leite, João Paulo Cuenca, Lorena Kaz, Lourenço Mutarelli, Marcia Tiburi, Lubi Prates, Luiza Romão, Marcelo Montenegro, Marcelino Freire, Mário Prata, Mel Duarte, Noemi Jaffe, Paulo Lins, Renan Inquérito, Sergio Vaz, Vladir Lemos e Veronica Stigger.Também estiveram presentes jornalistas, como Caco Barcellos e Maurício Kubrusly; e grandes atrações musicais, como Almir Sater; Arnaldo Antunes; Biquíni Cavadão; Chico César; Demônios da Garoa; Ed Motta; Fernanda Porto; Funk Como Le Gusta; Jorge Aragão; Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins; Moraes Moreira; Pato Fu; Renato Teixeira; Sérgio Reis; Toquinho; Tiê; e Zélia Duncan.LançamentoNa próxima semana, será realizado o evento de lançamento do FLIV 2019 para a apresentação da programação e das empresas apoiadoras, assim como da nova identidade visual e a megaestrutura prevista para o Parque da Cultura. Acompanhe mais informações no http://www.flivotuporanga.com.br