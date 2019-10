Realizado pelo curso de Gastronomia e Nutrição, a iniciativa vai até o dia 23 de outubro

publicado em 21/10/2019

A capacitação tem o objetivo de incentivar a adoção de boas práticas na manipulação de alimentos. (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio dos cursos de Gastronomia e Nutrição, está realizando uma capacitação de corte e manipulação de carnes bovinas, suínas e aves para profissionais do Porecatu Supermercados. O curso está sendo ministrado por docentes da Instituição e convidados, até o dia 23 de outubro, com aulas práticas nos açougues do mercado e teóricas no Campus Centro.A capacitação, que teve início na última segunda-feira (dia 14), tem o objetivo de incentivar a adoção de boas práticas na manipulação de alimentos, de modo a atender todos os requisitos legislativos vigentes, desde a recepção até a comercialização das carnes.Segundo a coordenadora responsável, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, os assuntos abordados são diversos, como: tipos de contaminação, higiene pessoal e ambiental, controle de qualidade e validade dos alimentos.“Temos dez profissionais aperfeiçoando seus conhecimentos com um conteúdo específico de altíssima qualidade, que atenderá às necessidades dos participantes. Neste material, buscamos aliar o útil ao necessário em um combo de responsabilidade com o consumidor”, destacou.