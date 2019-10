Exposição, aberta à comunidade, contou com o apoio das graduações em Agronomia e Medicina Veterinária;

publicado em 30/10/2019

A programação contou com inúmeros trabalhos, com temas distribuídos segundo os conteúdos aprendidos (Foto: Unifev)

O último fim de semana foi marcado por muitas atividades na Cidade Universitária. Na manhã de sábado (dia 26), o pátio do Bloco 1 do campus se tornou palco para a tradicional Feira das Ciências, evento realizado anualmente pelo Colégio Unifev, como método de avaliação dos alunos dos ensinos Fundamental I e II e Médio.Nessa edição, um grande público participou das atividades, entre eles, estudantes, professores e colaboradores da Escola, além de familiares e visitantes. A Feira também recebeu 23 jovens intercambistas, representantes de mais de 11 países, do Rotary Internacional, que participavam de um tour pela Instituição.Completando seu terceiro ano consecutivo, a organização contou com o apoio das graduações em Agronomia e Medicina Veterinária, que levou, entre outros recursos do curso, animais ruminantes, roedores, aves e cães vivos; órgãos e ossos da anatomia de diferentes bichos; parasitas e embriões com anomalias.A programação contou com inúmeros trabalhos, com temas distribuídos segundo os conteúdos aprendidos em sala de aula, principalmente, nas disciplinas de Física e Química.O Ensino Fundamental I, por exemplo, apresentou o minhocário e as principais frutas da região. Por sua vez, os 6° anos demonstraram as características e funções da matéria, átomos, moléculas e algumas cadeias alimentares. Os 7° anos responsabilizaram-se pelos reinos dos seres vivos e os 8° anos pelo corpo humano e seus sistemas.Sob o comando do docente da disciplina de Química Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva, os trabalhos apresentados pelos estudantes do Ensinos Médios chamaram a atenção do público. Os jovens cientistas, literalmente, “brincaram com fogo”. A grande sensação foi o Tubo de Rubens, um experimento que possibilita a visualização das ondas sonoras através das chamas.Além disso, os presentes participaram de jogos educativos, produziram slime, conheceram plantas medicinais e ornamentais, interagiram em uma simulação de cena de crime, viram maquetes sobre os biomas e praticaram slackline.Para o docente responsável pela iniciativa, Prof. Me. Bruno Benhocci Santana, a Feira é um grande incentivo às ciências. “O que as crianças e adolescentes estão expondo aqui, elas aprenderam em sala de aula. Estamos estimulando o interesse que motivará os cientistas e pesquisadores do futuro. Essa é a nossa missão”, afirmou.Segundo a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, o evento se tornou uma tradição que conquistou o interesse dos alunos e melhorou o desempenho deles em todas as outras disciplinas. “O conhecimento demonstrado aqui é fruto de um ano letivo de muito empenho dos discentes e de toda equipe da Escola. Agradeço especialmente aos professores Bruno Benhocci e Márcio Evaristo, que ao longo dos anos se esforçam para tornar a nossa feira um verdadeiro sucesso! ”, comemorou.