Atendimento é das 9h30 às 15h, de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento

publicado em 23/10/2019

Prefeitura de Votuporanga é ponto de cadastramento biométrico do Cartório Eleitoral (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Documentos necessários

Para garantir que a população realize o cadastramento biométrico no Município para as Eleições 2020, o Cartório Eleitoral de Votuporanga tem realizado atendimentos itinerantes. Desde segunda-feira (21/10), a Prefeitura de Votuporanga é ponto para a realização do serviço, das 9h30 às 15h, de segunda a sexta-feira, até o dia 14 de novembro.Segue também o atendimento itinerante no PAS III "Dr. Jonas Pires Correa", localizado na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.652, no bairro Pozzobon. O atendimento na Unidade de Saúde acontece das 12h30 às 17h.O primeiro órgão da Administração Municipal que apoiou o Cartório Eleitoral foi a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental. O atendimento no local teve início em agosto e teve duração de um mês.Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do total de aproximadamente 70 mil eleitores, 25 mil ainda não foram recadastrados. A biometria consiste na coleta de impressões digitais, foto e assinatura. Trata-se de um procedimento simples e rápido, durando em torno de 15 minutos. O cidadão que não comparecer até o final do prazo estabelecido terá o título eleitoral cancelado.No momento do atendimento, o eleitor deve levar documento oficial de identificação e comprovante de residência. Se tiver o título, deve apresentá-lo também. O documento oficial de identificação precisa ser original, com foto, como RG, carteira de trabalho e carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal. O comprovante de residência (contas de água, luz, telefone, celular, bancárias) deve conter o nome do eleitor e o endereço e ser recente– até três meses de emissão).