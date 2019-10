Os policiais militares cabo PM Doimo e soldado PM Cipriano receberam um Voto de Congratulação na noite desta segunda-feira

publicado em 14/10/2019

Ali Wanssa, capitão Navarrete, soldado PM Cipriano e o cabo PM Doido na sessão desta segunda-feira (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDois policiais militares que salvaram a vida de uma criança de um ano de quatro meses, no último dia 5, foram homenageados na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal de Votuporanga. O cabo PM Doimo e soldado PM Cipriano receberam um Voto de Congratulação.O voto foi proposto pelo vereador Ali Wanssa (PV), que destacou a importância do trabalho da PM em Votuporanga. “Vocês merecem”, ressaltou. Os policiais homenageados e o capitão Navarrete, comandante da 3ª Cia da PM, agradeceram a homenagem.Primeiro a discursar no tempo destinado à fala dos vereadores, o presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão (PSD), elencou algumas reclamações apresentadas por munícipes. Conforme ele, o Horto Florestal não ficou aberto no Dia das Crianças, o que, na opinião do parlamentar, é um absurdo. Outro motivo de reclamação foi o atendimento na Unidade de Saúde do Parque das Nações. “É uma vergonha”, apontou.Hery Kattwinkel (PTC) também reclamou da não abertura do Horto Florestal. “Temos que ter lazer para a população”, falou. Ele comentou ainda sobre o desfavelamento do Matarazzo e apresentou um vídeo em que moradores falam sobre a questão. O vereador disse que o prefeito prometeu que o problema seria resolvido, no entanto até o momento nada foi feito. “Vamos lutar pelas pessoas do Matarazzo, vamos trabalhar para que o desfavelamento saia”, acrescentou.Osmair Ferrari (PP) apresentou uma indicação à Prefeitura Municipal para que seja construída uma passagem de pedestres no canteiro central da avenida José Campos Lários, perto do cruzamento com a rua Givaldo Antônio da Silva, no Jardim Residencial Noroeste. A solicitação é de moradores que frequentam um templo religioso no local.Chandelly Protetor (PTC) falou sobre a importância do castramóvel, porque muitas pessoas não têm condições de levar seus animais até o local. Ele rebateu aqueles que criticam os investimentos no veículo. “Isso aqui é economia para os cofres públicos. Se isso aqui fosse um gasto, eu certamente estaria contra”, falou.Rodrigo Beleza (SD) apresentou um projeto para que o Poder Executivo promova a concessão de áreas destinadas ao estacionamento de veículos em vias públicas a pessoas físicas e jurídicas, para implantação de áreas contíguas às calçadas com a finalidade de criar espaços de lazer e convívio, desde que, não haja prejuízo a circulação de veículos e pedestres. “Com isso pretendemos permitir que pessoas interessadas construam “Parkelets” que embelezarão sobremaneira as vias e passeios públicos de nossa cidade, assim como já ocorre em diversos municípios brasileiros e do mundo”.Antônio Carlos Francisco (SD) falou sobre o combate à violência contra a mulher. “É preciso de todo o nosso esforço, de todos os setores da sociedade e principalmente dos homens. A mulher tem que ser respeitada”, disse.