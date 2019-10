Atividade será realizada pelos cursos de Gastronomia e Nutrição, com o objetivo de quebrar paradigmas na elaboração desses alimentos; inscrições já estão abertas

publicado em 28/10/2019

As graduações em Gastronomia e Nutrição da UNIFEV promoverão uma oficina de hambúrguer artesanal e lanches (Foto: Unifev)

As graduações em Gastronomia e Nutrição da UNIFEV promoverão uma oficina de hambúrguer artesanal e lanches. A atividade será realizada na Clínica-Escola de Nutrição, no Campus Centro, das 08h às 12 horas, no dia 23 de novembro.A oficina será comandada pelo nutricionista Antônio Flávio Ferreira da Silva, que ensinará os participantes a elaborarem hambúrgueres artesanais e lanches de uma forma mais saudável, totalmente sem frituras. Com 30 vagas destinadas à comunidade, os participantes receberão certificado emitido pela Instituição.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/burger, até o dia 20 de novembro. O valor do investimento é de R$ 40, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.