O Boulevard Gallery conta com seis lojas de moda masculina, feminina e infantil, além de lojas de decoração e tecidos

publicado em 07/10/2019

O Boulevard Gallery é composto por seis lojas (Foto: Da Assessoria)

Votuporanga ganha uma nova opção de compras. Será no dia 18 de outubro a festa de inauguração do Boulevard Gallery, grande espaço construído na área central da cidade com lojas especializadas em moda masculina, feminina, infantil e decoração. O evento terá início às 19h30 com a presença de lideranças, convidados, empresários e familiares dos lojistas.A galeria fica na rua Pernambuco, entre a Alagoas e a Santa Catarina, integrada à tradicional A Casa do Tapeceiro do empresário Nassif Miguel Filho, o Fifo, e a esposa Ana Maria de Lacerda Soares Miguel, a Pimpa, idealizadores do espaço. Com uma arquitetura moderna e sofisticada, o Boulevard traz um novo conceito para a área comercial da cidade. “Pensamos em algo que pudesse oferecer uma nova experiência de compra e também uma oportunidade diferente aos lojistas. Temos recebido muitos elogios e fico feliz por isso”, comemora Fifo.O projeto foi desenvolvido pelo escritório Davanço de Engenharia e Arquitetura. “Adotamos na galeria uma estética moderna e arrojada, onde a iluminação e os vidros da fachada favorecem a imponência do espaço e valorizam a visibilidade das vitrines. Buscamos ainda oferecer a experiência de shopping de rua, com fácil acesso e vagas de estacionamento, muito comum em grandes centros”, conta o Engenheiro Civil, Marco Aurélio Silva Davanço.Sobre o projeto elétrico e de iluminação, o engenheiro responsável Marcelo Zeitune, explica que foi adotado um sistema em LED para valorizar a modernidade da galeria. “A ideia foi dar um efeito de explosão de luz, ressaltando a fachada e provocando uma sensação de conforto aos frequentadores”.Para o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, a Galeria agrega na valorização da Rua Pernambuco. “Vemos com bons olhos estes investimentos que inovam o conceito de lojas em Votuporanga e trazem novas opções de compra aos consumidores. Além disso, gera empregos e movimenta a nossa economia. Desejamos sucesso”.O Boulevard Gallery é composto por seis lojas: a Oficial Outlet dos empresários Caio Segantini e João Zafani que traz acessórios, roupas e sapatos de variadas marcas da moda masculina; a Leopam Kids da lojista Natália de Oliveira Rodrigues, com diversos produtos da moda infanto-juvenil; a Loja Porto de Rafael Castilho com confecção própria de moda masculina adulto e infantil; a loja da empresária Daniele Landim com moda feminina, importados e acessórios; a loja Maison Claire de Decoração e Presentes sob coordenação de Eva Vilma Setra da Silva e Benedito Militão da Silva Jr; e A Casa do Tapeceiro, do empresário Fifo e Pimpa, há 32 anos em Votuporanga especializada em tecidos e produtos relacionados.A galeria seguirá o horário de funcionamento do comércio e conta com estacionamento próprio em calçada recuada. O endereço é rua Pernambuco, 3502.